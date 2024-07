Após protestos, Espanha impõe medidas contra turismo de massa

Após banir aluguéis do tipo Airbnb, Barcelona anuncia que pretende aumentar taxa de turismo para passageiros de cruzeiros. População da ilha de Maiorca pressiona por limite de visitantes.A cidade de Barcelona planeja aumentar a taxa de turismo para passageiros de cruzeiros que permaneçam na cidade por menos de 12 horas, revelou o prefeito da cidade espanhola numa entrevista neste domingo (21/07). "Vamos propor aumentar substancialmente o imposto para passageiros de cruzeiros que fazem escala", disse Jaume Collboni ao jornal El País. A medida foi anunciada depois de uma série de incidentes envolvendo moradores locais enfurecidos com o impacto negativo do turismo de massa na cidade. Duas semanas atrás, manifestantes de Barcelona saíram às ruas gritando "turistas, voltem para casa", e alguns chegaram a borrifar água em visitantes. De acordo com a plataforma de dados Statista, no ano passado Barcelona registrou o maior número de embarques e desembarques de passageiros de cruzeiros na Europa, com cerca de 3,6 milhões de pessoas. A taxa de turismo para passageiros de cruzeiros com escala atualmente é de 7 euros (R$ 42) por dia. O prefeito Collboni não informou o valor da nova taxa de turismo, mas seus motivos são claros. "No caso de passageiros de cruzeiros com escala [menos de 12 horas], há um uso intensivo do espaço público sem nenhum benefício para a cidade e uma sensação de ocupação e saturação", disse ele. "Queremos ter um turismo que respeite o destino", acrescentou Collboni. Collboni também anunciou no mês passado que a cidade proibirá o aluguel de apartamentos para turistas até 2028. Ele também introduziu outros impostos para turistas. Novos protestos em Maiorca Ativistas antiturismo de massa também vem protestando em outros destinos populares de férias na Espanha, como Palma de Maiorca, Málaga e Ilhas Canárias. O Instituto Nacional de Estatísticas de Espanha apontou que, no ano passado, 14,4 milhões de turistas estrangeiros visitaram as Ilhas Baleares, das quais Maiorca é de longe a maior, seguida por Minorca e depois Ibiza. O instituto aponta ainda que o número de visitantes internacionais ao arquipélago aumentou 9,1% em relação a 2022. A culpa pela queda da qualidade de vida local é geralmente atribuída aos visitantes, que elevam os preços, inclusive os custos de moradia. Alguns lugares também enfrentam dificuldades com o que é chamado de turismo de festa. Maiorca é um desses lugares e quer atrair menos turistas, tolerando apenas aqueles que estão dispostos a gastar dinheiro. Ativistas planejavam novamente convocar novos protestos contra os excessos do turismo de massa para este domingo. Há oito semanas, cerca de 10 mil pessoas saíram às ruas de Palma gritando slogans como "Basta!" e "Mallorca não está à venda!". O turismo é essencial para Maiorca, sendo responsável por 45% da produção econômica da ilha.No entanto, muitos argumentam que apenas uma minoria se beneficia do setor, enquanto a grande maioria fica com empregos mal remunerados e sofre com falta de moradia, engarrafamentos, barulho e poluição. jps/as (DW, DPA, Reuters)