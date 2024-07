Rússia anuncia a conquista de mais duas localidades no leste da Ucrânia

O Exército russo anunciou neste domingo (21) a conquista de duas pequenas localidades no leste da Ucrânia, um novo avanço nesta área do front.

"As unidades do grupo Oeste libertaram as localidades de Rozovka [Andriyevka em ucraniano] e Peshchanoye Nizhnee [Pichchane em ucraniano]", afirmou o Ministério da Defesa russo no seu relatório diário.

As duas localidades, escassamente povoadas antes da ofensiva russa em grande escala na Ucrânia em fevereiro de 2022, estão localizadas respectivamente nas regiões de Luhansk e Kharkiv, a cerca de quinze quilômetros uma da outra.