Russa Diana Shnaider vence WTA 250 de Budapeste e conquista 3º título na temporada

A tenista russa Diana Shnaider, número 28 do mundo, foi campeã neste domingo (21) do WTA 250 de Budapeste, disputado no saibro, ao derrotar na final a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich (N. 134)

Shnaider fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 35 minutos.

A russa de 20 anos conquista assim o terceiro título de sua carreira, depois de vencer o WTA 250 de Hua Hin (Tailândia) e o WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha), o primeiro em quadra dura e o segundo na grama, ambos este ano.