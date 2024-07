Reta final rumo aos Jogos de Paris: 'Estamos prontos', dizem os organizadores

"Estamos prontos", declarou em coletiva de imprensa neste domingo (21) o presidente do Comitê Organizador de Paris-2024 (COJO), Tony Estanguet, que por outro lado admitiu que "a pressão aumenta" nesta reta final para o evento, cuja cerimônia de abertura será daqui a cinco dias. "Até que não tenha acabado a cerimônia de encerramento (11 de agosto), teremos que ser vigilantes, mas hoje estamos exatamente onde sonhamos estar há alguns anos". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por enquanto a organização tem sorte e não há nuvens carregadas no horizonte: até o clima, depois de semanas de chuva, parece dar uma trégua e o sol brilha em Paris

A menos de uma semana dessa esperada cerimônia de abertura de quase quatro horas, que pela primeira vez será realizada fora de um estádio, a frota de barcos que vão transportar as delegações no rio Sena teve um ensaio geral no sábado e tudo correu "muito bem", destacou o COJO. "Os resultados do teste são muito positivos em todos os elementos-chave: a navegação de vários barcos, as distâncias e o 'timing'", explicam os organizadores. - Macron visita Vila Olímpica na segunda-feira -

A cerimônia de abertura, como é tradicional, é cercada de segredos para conseguir um efeito surpresa. Sabe-se que as delegações percorrerão seis quilômetros de barco pelo Sena, da estação de Austerlitz até o Trocadero e a Torre Eiffel. Um piano em uma plataforma flutuantes no rio junto à ponte Mirabeau e decorações com uma lona branca em uma das margens do Sena são apenas tímidas indicações artísticas do que está sendo preparado para a cerimônia, que contará com enormes medidas de segurança. Várias das regiões mais centrais de Paris e as margens do rio Sena têm um perímetro especial de proteção e a desde a última quinta-feira é necessário um QR code ou uma credencial para entrar. Essas restrições de circulação geraram controvérsia entre os parisienses. Alguns ficam bloqueados sem poder cruzar os pontos de controle, outros mostram sua ira nas redes sociais, enquanto turistas são surpreendidos com a dificuldade de visitar locais emblemáticos da cidade, onde barreiras de metal se proliferam nestes dias. Comerciantes e donos de restaurantes da cidade se queixaram de "uma queda na atividade" para este momento do ano, segundo um comunicado de organizadores profissionais. Ao norte da capital, na Vila Olímpica de Saint-Denis, cerca de 2 mil atletas já chegaram às instalações, segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI). A previsão é que o local recebe 14.250 pessoas, entre elas 9 mil atletas.

"Pudemos falar com alguns chefes de delegação, eles acharam a Vila muito boa", disse na última quarta-feira o chefe adjunto da delegação francesa, André-Pierre Goubert. O presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente do COI, Thomas Bach, devem visitar a Vila Olímpica na segunda-feira, horas antes da abertura da 142ª sessão do Comitê Olímpico Internacional. - Sol e calor -