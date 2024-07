Presidente de Israel estará presente na abertura dos Jogos Olímpicos

Herzog também participará dos eventos para relembrar o 52º aniversário do ataque aos atletas israelenses durante as Olimpíadas de Munique, na Alemanha, em 1972.

"Durante a sua visita, o presidente representará o Estado de Israel na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024 e cumprimentará a delegação israelense no início da competição", disse o seu departamento em comunicado.

A delegação israelense estará protegida por importantes protocolos de segurança, após a tensão derivada da guerra na Faixa de Gaza entre o Exército israelense e o Hamas.

"Estamos no meio de uma guerra difícil e dolorosa, que também se reflete no cenário internacional. Neste momento, é especialmente importante que o Estado de Israel tome decisivamente o seu lugar e apareça em todos os palcos mundiais, em particular em um palco tão importante quanto os Jogos Olímpicos", disse Herzog.

A guerra em Gaza eclodiu em 7 de outubro de 2023, quando comandos islamistas do Hamas mataram 1.195 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, segundo uma contagem baseada em dados oficiais israelenses.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que já matou 38.983 pessoas em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas.

