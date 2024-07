Opositores pedem 'união' aos venezuelanos a uma semana das presidenciais

No fim do ano passado, Machado venceu as primárias da oposição, mas não pôde se candidatar às eleições de 28 de julho devido a uma inabilitação política.

O ex-embaixador González Urrutia, até pouco tempo atrás um desconhecido, foi inscrito no último momento. Ele tem conseguido capitalizar a alta popularidade de Machado e aparece como favorito na maioria das pesquisas.

Em seu discurso, Machado agradeceu a Deus, "porque em um dos momentos mais difíceis, Edmundo chegou", e disse ter certeza de sua vitória.