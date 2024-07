Na Cisjordânia ocupada, colonos israelenses fazem cursos de defesa pessoal

"Agora ele está me segurando aqui. Digo a mim mesmo que não serei uma vítima, de jeito nenhum", afirma o instrutor, antes de agarrar o cano da réplica de fuzil e virá-lo contra o potencial agressor. "Hoje é a sua vez de morrer, não a minha!", exclama.

Moshe Katz, de 63 anos, converteu o porão de sua casa em uma academia para ensinar krav maga, o "combate próximo", uma técnica de defesa pessoal praticada pelo Exército israelense desde a criação do país em 1948.

Katz vê no sentimento de insegurança dos israelenses desde 7 de outubro uma oportunidade para compartilhar seus conhecimentos sobre essa técnica de combate corpo a corpo que se inspira no aikidô, no boxe, no judô, no caratê e na luta olímpica.