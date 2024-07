Maior acidente rodoviário na Bolívia este ano deixa 22 mortos

Ao menos 22 pessoas morreram e 16 ficaram feridas no sábado (20) no oeste da Bolívia, depois que um caminhão colidiu frontalmente com um ônibus que se dirigia ao Chile, informou a polícia, descrevendo o acidente como o mais grave deste ano.

As autoridades bolivianas descreveram este acidente como o mais grave do país até agora em 2024. O anterior havia sido relatado em 4 de abril, quando uma colisão em uma rota movimentada no sudoeste do país deixou 14 mortos e 2 feridos.

Torrico informou ao canal Unitel que o ônibus do acidente se dirigia ao Chile. Ele explicou que as primeiras investigações apontam que o caminhoneiro invadiu a faixa contrária para tentar ultrapassar outro veículo.

"Nesses lugares não dá para ultrapassar. Esse caminhão fez aquela manobra proibida e por isso tivemos esse lamentável acidente", disse o uniformizado.

Imagens divulgadas pela Unitel mostram a frente do ônibus estilhaçada e a lateral do caminhão destruída.

Alguns corpos estavam caídos na estrada, segundo as gravações.

O Corpo de Bombeiros local se encarregou de resgatar o restante dos passageiros do ônibus, assim como as pessoas que estavam a bordo na cabine do caminhão.