Israel vacina seus soldados em Gaza contra poliomielite

Uma cepa dessa doença, que atualmente só é endêmica no Paquistão e no Afeganistão, foi descoberta em várias amostras de águas residuais de Gaza, anunciaram o governo israelense e o Hamas, que governa o território palestino, na quinta-feira.

"O Exército israelense decidiu, em coordenação com o Ministério da Saúde, que as tropas que operam na área devem ser vacinadas contra o vírus", afirmaram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) em comunicado.

Segundo o Exército, a campanha já começou e também abrange os reservistas, mas a corporação especificou que a vacinação não será obrigatória.

A campanha poderá envolver centenas de milhares de pessoas. O Exército israelense não quis especificar quantos soldados estão destacados em Gaza, por razões de segurança.