Hezbollah dispara foguetes após bombardeios israelenses a depósitos de armas

O grupo libanês Hezbollah anunciou, neste domingo (21), que lançou foguetes contra o norte de Israel em resposta a um bombardeio israelense contra dois depósitos de armas do movimento islamista apoiado pelo Irã no sul do Líbano.

Um dia depois do início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro, o Hezbollah abriu uma frente com Israel em apoio ao movimento islamista palestino. Desde então, os confrontos na fronteira israelense-libanesa têm sido quase diários.

Em um comunicado, o Hezbollah afirmou que lançou foguetes Katyusha contra setores de Dafna, no norte de Israel, "em resposta aos ataques do inimigo israelense, que tiveram como alvo civis na cidade de Adlun [no sul do Líbano], ferindo vários deles".