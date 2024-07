Em dobradinha da McLaren, Piastri vence primeira na F1 no GP da Hungria

O piloto australiano Oscar Piastri conseguiu a primeira vitória da carreira na Fórmula 1 neste domingo (21), no Grande Prêmio da Hungria, disputado no circuito de Hungaroring, onde a McLaren fez sua primeira dobradinha desde 2021, com o britânico Lando Norris chegando em segundo.

O terceiro foi o também britânico Lewis Hamilton (Mercedes), à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do holandês Max Verstappen (Red Bull).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Piastri se mostrou eufórico depois de cruzar a linha de chegada: "É o dia com o qual você sonha desde pequeno. Obrigado à equipe, é muito bom pilotar na McLaren. O carro é muito bom, é rápido em todas as condições. A equipe me deu um carro excelente, não posso agradecer o suficiente".