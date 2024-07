Do ataque a Trump à desistência de Biden: 8 dias que sacudiram a política dos EUA

A decisão surpreendente do presidente democrata Joe Biden de desistir, neste domingo (21), da disputa à reeleição nas presidenciais de novembro, coroou uma semana vertiginosa, que começou com a tentativa de assassinato contra seu adversário, o republicano Donald Trump, e deixou os americanos abalados.

- Sábado: tentativa de assassinato de Trump -

O candidato republicano Trump sobrevive a uma tentativa de assassinato durante um comício de campanha na Pensilvânia, onde um jovem de 20 anos abriu fogo do alto de um telhado vizinho.

Imagens do ex-presidente com um ferimento sagrando na orelha direita e erguendo o punho em uma postura desafiadora, enquanto agentes do Serviço Secreto o tiram do palanque se tornam emblemáticas e reforçam o fervor de seus apoiadores.