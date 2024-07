Democratas têm dois caminhos para escolher candidato e precisam ser rápidos, diz jornal dos EUA

O problema é que alguns Estados limitam a agosto o prazo para entrar na cédula para a eleição geral do país, enquanto a votação antecipada começa em setembro em alguns lugares. É por isso, segundo o jornal, que os líderes do partido provavelmente devem tentar resolver a nomeação antes que a Convenção Nacional Democrata comece, em 19 de agosto.

pequena primária, cenário que o partido não experimenta desde 1968, de acordo com o Post .

Esse último caso ocorre quando nenhum candidato chega com uma clara maioria de delegados, levantando os concorrentes a se esforçarem para convencer os delegados a votar neles. Trata-se de uma espécie de

Ao desistir de concorrer à reeleição, Joe Biden já anunciou seu apoio a Kamala Harris. Mas a escolha não é tão simples assim. Segundo uma reportagem do Washington Post , há dois caminhos possíveis: uma votação virtual que definiria um novo candidato no início de agosto ou uma convenção "aberta".

Os delegados do partido democrata deveriam referendar o vencedor das primárias - ou seja, Joe Biden. Mas com ele fora da corrida, todos são livres e podem escolher o candidato que desejarem por conta própria, sem a participação dos eleitores que os indicaram. Mas, para chegar nessa mini primária, o candidato precisaria ter o apoio de ao menos 300 delegados.

Se um candidato obtiver a maioria dos votos dos delegados na primeira votação, essa pessoa se tornaria o candidato. Mas se ninguém tiver a maioria, uma segunda votação ocorreria. A partir da segunda votação, os chamados superdelegados, líderes de maior destaque do partido, incluindo ex-presidentes e ex-vice-presidentes, governadores democratas, membros do Congresso e oficiais do partido, entrariam na votação.

Mas se o partido seguir em frente com uma votação virtual, poderia oficialmente definir o candidato antes do início da convenção em 19 de agosto, e a disputa estaria encerrada. Ou seja, os delegados poderiam referendar o nome escolhido nessa votação.