Campanha de Trump divulga carta sobre seu ferimento e tratamento após tentativa de assassinato

A campanha de Donald Trump divulgou na noite de ontem uma atualização sobre a saúde do ex-presidente, uma semana depois de ele ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em um comício em Butler, Pensilvânia.

O documento, do deputado texano Ronny Jackson, um defensor ferrenho que serviu como médico de Trump na Casa Branca, oferece novos detalhes sobre a natureza dos ferimentos do candidato republicano e o tratamento que recebeu logo após o ataque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É o relato mais completo até o momento sobre a condição do ex-presidente desde a noite do tiroteio, que também deixou um participante do comício morto e feriu outros dois.