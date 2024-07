Biden, o presidente que quis 'salvar a alma' dos Estados Unidos

"Quando o derrubam, você se levanta!". Esta frase, dita no dia seguinte de seu debate desastroso com Donald Trump, diz tudo sobre Joe Biden, um presidente otimista e obstinado que quis "salvar a alma" dos Estados Unidos. "Embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me retire [da disputa] e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato", disse Biden em uma carta pública, cedendo a semanas de forte pressão na disputa por sua sobrevivência política. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Este católico devoto disse que só Deus poderia convencê-lo a desistir de sua candidatura presidencial. Mas o democrata de 81 anos finalmente foi vencido por um adversário impossível de se derrotar: a idade.

Um final cruel para um homem que está na política há meio século. Nos últimos tempos, ele passava a imagem de ancião. Os balbucios e as frases inacabadas no debate com Trump no fim de junho pioraram as coisas e ele acabou se tornando um estorvo para o Partido Democrata, diante de um Trump implacável. Nascido na cidade operária de Scranton, na Pensilvânia (leste), Biden é um exemplo de superação. Desde a infância, lutou contra a humilhação. As pessoas debochavam dele por sua gagueira, que ele combateu recitando poesia.

"Nunca se submeta, nunca se renda", dizia-lhe sua mãe, descendente de imigrantes irlandeses. - 'Dignidade' - Seu pai, que era empresário, o fez entender a "dignidade" da classe média e as dificuldades para se chegar ao fim do mês. Joe Biden entrou na política durante a Guerra do Vietnã, que marcou toda uma geração, mas na qual ele não se engajou. Como estudante de direito, pôde evitar participar dos combates. Profundamente centrista, Biden sempre preferiu os ternos às estampas psicodélicas e observou com desdém as manifestações pacifistas. Anos depois, este grande partidário de Israel pediu o retorno à "ordem" perante as mobilizações pró-palestinas em alguns campi universitários americanos.

Em 1972, então com 30 anos, este homem alto e sorridente foi eleito senador. Pouco depois, sua esposa, Neilia, e sua filha ainda bebê morreram em um acidente de carro. O novo senador prestou juramento no hospital, ao lado de seus dois filhos sobreviventes, Beau e Hunter.