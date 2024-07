Trump ataca Biden e diz que será "mais fácil" derrotar Kamala

O ex-presidente líder da extrema-direita também opinou sobre a emissora que transmitirá o próximo debate presidencial americano, afirmando que ABC News - que chamou de "Fake News ABC" - deveria ser substituída pela Fox News, dado o "viés" do último canal responsável pelo debate.

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato à eleição deste ano pelo Partido Republicano Donald Trump afirmou neste domingo, 22, que o atual presidente Joe Biden, seu adversário político, é um "homem incompetente" que "nunca deveria ter sido presidente", e que, segundo Trump, não está apto para servir no cargo. "Ele está destruindo nosso país!", afirmou o republicano em sua rede social, a Truth Social, similar ao X (antigo Twitter).

Ao canal CNN, Trump disse ainda que será “mais fácil” derrotar a vice-presidente Kamala Harris caso ela assuma a candidatura democrata. Apesar da afirmação do ex-presidente, ainda não está claro se Kamala Harris, de fato, irá assumir a candidatura no lugar de Biden. Ele ainda precisa da aprovação durante convenção do partido Democrata. O republicano disse ainda que Biden é “de longe, o pior presidente da história” dos Estados Unidos.

A desistência de Joe Biden de tentar se reeleger presidente dos Estados Unidos também abala a campanha de seu adversário, o republicano Donald Trump, até agora centrada em sua oposição ao democrata e para quem esta é uma "má notícia", segundo um especialista.

Há meses, Trump e seus aliados expressam preocupação e críticas pelo estado de saúde do presidente em fim de mandato, de 81 anos. Divulgaram videoclipes com cada um de seus passos em falso: seus episódios de gagueira, erros ao falar e tropeços.