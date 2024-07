As reações internacionais à desistência de Biden de disputar a reeleição

De Moscou a Jerusalém, as reações internacionais ao anúncio do presidente americano, o democrata Joe Biden, de desistir de disputar um segundo mandato no comando da Casa Branca contra o ex-presidente republicano Donald Trump começaram a surgir na noite deste domingo (21), com tributos à sua longa carreira política.

- Rússia

O Kremlin reagiu anunciando que acompanha "com atenção" a evolução dos acontecimentos.