UE defende decisão da CIJ sobre ocupação israelense

A decisão proferida pela Corte Internacional de Justiça (CIJ), que declara ilegal a ocupação israelense dos territórios palestinos desde 1967, é muito "coerente" com as posições da União Europeia, afirmou o responsável pela diplomacia do bloco, Josep Borrell, neste sábado (20).

"Em um mundo com violações constantes e crescentes do direito internacional, é nosso dever moral reafirmar o nosso compromisso sólido com todas as decisões da CIJ", acrescentou, em nota, o alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A União Europeia "toma nota" desta decisão consultiva emitida na sexta-feira pela corte mais alta da ONU, explicou.