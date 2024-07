Trump promete 'paz ao mundo' caso eleito, após conversa 'muito boa' com Zelensky

O candidato do Partido Republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversaram por telefone na sexta-feira, 19. Trump disse que teve uma "ligação telefônica muito boa" e prometeu que trará "paz ao mundo" e encerrará "a guerra que custou tantas vidas e devastou inúmeras famílias inocentes" caso vença as eleições americanas em novembro.

Os EUA, sob governo de Joe Biden, já enviaram bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia desde que a guerra com a Rússia começou no início de 2022. Trump, por sua vez, é criticado por proximidade com o líder russo Vladimir Putin.

Segundo publicação de Trump na Truth Social, Zelensky o parabenizou ainda por uma Convenção Nacional Republicana "muito bem-sucedida" e por ele ter se sido o indicado do Partido Republicano para concorrer à presidência dos EUA.

Zelensky também confirmou as informações em sua publicação no X. "Conversei com @realDonaldTrump para parabenizá-lo pela indicação republicana e condenar a chocante tentativa de assassinato na Pensilvânia. Desejei a ele força e segurança absoluta no futuro", escreveu o presidente.