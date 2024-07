Queda de ponte na China deixa 12 mortos e mais de 30 desaparecidos

Desde terça-feira, grandes áreas do norte e centro da China foram afetadas por fortes chuvas que causaram inundações e danos materiais significativos

Pelo menos 12 pessoas morreram no desabamento e 31 estão desaparecidas, segundo a mesma fonte.

A ponte rodoviária desabou na sexta-feira por volta das 20h40min (9h40min no horário de Brasília) "devido a uma chuva brutal e enchentes repentinas" na cidade de Shangluo, informou neste sábado a agência de notícias Xinhua.

Ao menos 12 pessoas morreram no desabamento parcial de uma ponte no norte da China, provocado pelas chuvas torrenciais, e os socorristas procuram neste sábado, 20, mais de 30 desaparecidos na tragédia.

A cidade de Shangluo está localizada na província de Shaanxi, no norte, cerca de 900 quilômetros a sudoeste de Pequim.

Segundo os primeiros elementos da investigação, 17 veículos e oito caminhões caíram no rio, indicou a agência Xinhua. Teme-se que o número de mortos aumente nas próximas horas.

Ponte cai na China: "Motoristas gritavam"

Nas imagens de Shangluo transmitidas pela CCTV, pode-se observar que um trecho da estrada caiu no rio, enquanto as pistas no sentido oposto parecem ter resistido.

Enquanto dirigia, "percebi que algo não estava normal na minha frente" na ponte, disse uma testemunha à mídia local. "Os motoristas gritavam para eu parar e eu parei o carro".

"Um caminhão que estava à frente não parou e caiu" no vazio, acrescentou a testemunha, identificada pelo apelido, Meng.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu a concentração de "todos os esforços" nas operações de resgate, que são "a prioridade" do momento, segundo a CCTV.

O acontecimento lembra outro ocorrido em maio no sul do país, onde o desabamento de uma rodovia causou a morte de 48 pessoas.