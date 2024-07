Polícia dispara contra manifestantes em Bangladesh, onde exército foi mobilizado

A polícia antidistúrbios disparou munição real contra manifestantes neste sábado (20) em Bangladesh, onde o Exército patrulha as cidades após uma onda de confrontos mortais que deixou mais de uma centena de mortos esta semana.

Este país do sul da Ásia está marcado por uma mobilização que começou no início de julho com protestos estudantis contra um sistema de cotas que reserva mais da metade dos empregos no serviço público para certos setores da sociedade, incluindo os filhos dos veteranos da guerra de libertação de 1971 contra o Paquistão.

As manifestações levaram a uma mobilização mais ampla e a tumultos, que esta semana deixaram pelo menos 133 mortos, segundo um balanço da AFP baseado em dados de fontes policiais e hospitalares.