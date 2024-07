Israel confirma bombardeios em Hodeida, cidade do Iêmen

Israel confirmou que "atingiu alvos militares" no Iêmen.

O correspondente em Hodeida relatou ter ouvido várias explosões fortes e a emissora Al Masirah, dirigida pelos rebeldes, relatou uma "série de ataques" a "instalações de armazenamento de combustível" no porto.

"Os ataques do inimigo israelense às instalações de armazenamento de petróleo no porto de Hodeida" causaram mortes e feridos, declarou o Ministério da Saúde liderado pelos houthis, sem especificar o número de vítimas.

"Aviões de guerra israelenses atingiram recentemente alvos militares do regime terrorista houthi na região portuária de Hodeida, no Iêmen, em resposta a centenas de ataques contra o Estado de Israel nos últimos meses", disse o Exército israelense em um comunicado.

Os rebeldes houthis, um movimento apoiado pelo Irã que governa parte do Iêmen, também são aliados do movimento islamista palestino Hamas, em guerra com Israel na Faixa de Gaza desde 7 de outubro.

