Indígenas da Guatemala comemoram 500 anos de 'resistência' à 'invasão' espanhola

Com uma caminhada, cerimônias, danças, música e uma demonstração do ancestral jogo de 'pelota', indígenas comemoraram, neste sábado (20), em um povoado maia da Guatemala, os 500 anos de "resistência" após a colonização espanhola.

As atividades começaram com uma caminhada dos povos originários de Guatemala, El Salvador e Honduras, do centro do município de Tecpán (oeste) para o sítio arqueológico de Iximché, em uma "contra-celebração" da chegada à Guatemala da primeira expedição de conquistadores espanhóis, em 1524.

Durante o dia, grupos indígenas fizeram uma "retrospectiva da memória histórica dos 500 anos de luta" em Iximché, antiga cidade maia, onde os conquistadores espanhóis fundaram a primeira capital da Guatemala.