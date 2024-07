Em longo discurso, Trump mira tanto em Kamala Harris quanto em Joe Biden

Em discurso em tom cáustico, com referências sarcásticas aos adversários da chapa democrata - e dedicando quase tanto espaço à atual vice, Kamala Harris, quanto ao presidente Joe Biden, reiteradamente chamado de o "torto" e, em uma ocasião, de "estúpido" -, o candidato republicano Donald Trump, no sábado seguinte ao atentado da Pensilvânia, enfatizou a agenda de cortes de impostos e desregulamentação, bem como a promessa de atrair a produção automotiva de volta a Michigan, tradicional centro do setor nos Estados Unidos.

Com reiterados acenos à retomada das perfurações - em referência à indústria do petróleo -, Trump, dirigindo-se aos trabalhadores de um Estado-pêndulo fundamental para a vitória no colégio eleitoral, prometeu fortalecer o setor, atraindo produção que, no seu entendimento, foi indevidamente deslocada para países como China e México.

"Fiz mais pelos trabalhadores da indústria de Michigan do que qualquer outro presidente", disse Trump. "Michigan, roubaram de vocês as suas indústrias de veículos", observou em outro momento do discurso. "Se quiserem entrar aqui, terão que produzir por aqui", acrescentou, ao observar que a China passou a ter suas próprias montadoras de veículos, e mesmo o México passou a produzi-los, com o "estúpido Biden".