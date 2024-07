Colombiano clona orquídeas à beira da extinção

Uma explosão de cores entre as florestas do noroeste da Colômbia pinta uma coleção de 25 mil orquídeas, a "paixão" de Daniel Piedrahita. Ele cultiva plantas exóticas e nativas, dadas de presente, compradas e até clonadas, em um esforço para salvar espécies ameaçadas de extinção.

"É a melhor coisa que me aconteceu", confessa o tecnólogo agrícola de 62 anos, responsável por uma reserva com mais de 5 mil tipos de orquídeas de todo o mundo, no município de La Ceja, departamento de Antioquia.

Ele as protege do desmatamento, a principal ameaça a estas e a muitas outras espécies vegetais e animais na Colômbia, um dos países com maior biodiversidade do mundo, que receberá a COP16 este ano.