Berrettini vence Tsitsipas e vai à final do ATP 250 de Gstaad

O tenista italiano Matteo Berrettini, atual número 82 do mundo, deu um grande passo para voltar à parte de cima do circuito ao derrotar o grego Stefanos Tsitsipas (N.12) neste sábado (20) e se classificar para a final do ATP 250 de Gstaad, na Suíça.

Berrettini fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (8/6) e 7-5, em uma hora e 42 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O italiano vai disputar o título com o francês Quentin Halys (N.192), que na outra semifinal bateu o alemão Jan-Lennard Struff (N.37) em dois sets, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/2).