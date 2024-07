Bangladesh decreta toque de recolher em meio a onda de protestos com 105 mortos

Manifestantes contra cotas entram em confronto com a polícia em Daca. Estudantes de Bangladesh prometeram em 18 de julho continuar os protestos em todo o país contra as regras de contratação do serviço público Crédito: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

Bangladesh decretou toque de recolher e mobilizou militares para conter uma onda de protestos que ganhou força nesta sexta-feira, 19, sem que a polícia conseguisse impedir as passeatas e a invasão de uma prisão, nem sufocar os distúrbios, que já deixaram 105 mortos. O país enfrenta uma mobilização que começou neste mês, com protestos de estudantes contra um sistema de cotas que reserva mais da metade dos cargos públicos a alguns setores da sociedade, incluindo os filhos dos veteranos da guerra de libertação de 1971 contra o Paquistão. As manifestações resultam de uma mobilização mais ampla, que representa um desafio para o governo autocrático da primeira-ministra Sheikh Hasina, no poder há 15 anos. "O governo decidiu impor um toque de recolher e enviar o Exército para ajudar as autoridades civis", disse à AFP Nayeemul Islam Khan, secretário de imprensa da primeira-ministra.

O anúncio do governo foi feito depois que a polícia da capital, Daca, proibiu as reuniões públicas, para tentar frear os protestos. “Proibimos todas as manifestações, passeatas e reuniões públicas em Daca hoje”, disse o chefe de polícia Habibur Rahman à AFP, acrescentando que a medida era necessária para garantir a segurança pública. Isso não impediu outra rodada de confrontos entre a polícia e os manifestantes na extensa megacidade de 20 milhões de habitantes, apesar de uma interrupção da internet com o objetivo de impedir a organização de manifestações. “Nosso protesto continuará”, disse Sarwar Tushar, que participou de uma marcha na capital e sofreu ferimentos leves quando foi violentamente dispersado pela polícia, segundo ele.