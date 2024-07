Apagão cibernético ainda teve impacto em aeroportos neste sábado

No continente asiático, os aeroportos da cidade de Hong Kong, da Coreia do Sul e da Tailândia comunicaram a retomada dos seus serviços, bem como em outros países da região como a Índia, Indonésia e Singapura.

De acordo com levantamento do O Globo, as companhias Delta Air Lines e a United Airlines estão entre as mais atingidas.

Mais de 24 horas após o apagão digital que interrompeu diversos serviços no mundo inteiro, mais de 25 mil voos pelo mundo operavam com atraso, segundo o site FlightAware. Além disso, outros 2 mil voos foram cancelados até as 15 horas deste sábado, dia 20.

Impacto global causado pela paralisação do serviço



O sistema de transporte do Reino Unido ainda tenta se recuperar. O Aeroporto de Gatwick afirmou que "a maioria" dos voos programados deve decolar, o de Manchester disse que poderia haver cancelamentos de última hora. Já o Porto de Dover informou que há espera de uma hora para entrar no terminal e pegar balsas para a França.

O Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido, assim como as autoridades australianas, alertaram as pessoas e as empresas a ficarem atentas para as tentativas de phishing enquanto "agentes maliciosos oportunistas" tentam tirar vantagem do apagão.

Ainda no Reino Unido, o sistema público de saúde, o NHS, enfrentou uma série de problemas, principalmente no agendamento de consultas e exames. De acordo com o G1 Mundo, mais de 24 horas depois da pane, as farmácias ainda aguardam a entrega de medicamentos e pequenos negócios, que não puderam receber pagamento por cartão de crédito, sofreram prejuízos financeiros.