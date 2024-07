Acidente rodoviário na Bolívia deixa ao menos 16 mortos e 14 feridos

Os motoristas dos dois veículos morreram no acidente, segundo o boletim policial.

Ao menos 16 pessoas morreram e 14 ficaram feridas em uma colisão frontal, registrada neste sábado (20), em uma rodovia dos Andes da Bolívia, entre um caminhão e um ônibus de passageiros que se dirigia para o norte do Chile, informou a polícia de trânsito.

As autoridades bolivianas consideraram esta a colisão mais grave registrada em 2024. A anterior ocorreu em 4 de abril, quando outra batida em uma concorrida estrada do sudoeste do país deixou 14 mortos e 2 feridos.

Torrico informou à emissora Unitel que o acidente ocorreu em uma rodovia entre o povoado de Patacamaya e a cidade fronteiriça de Tamboquemado, situadas no oeste da Bolívia e fronteiriças com o norte do Chile.

O ônibus acidentado seguia para o Chile por uma movimentada rota comercial e turística entre os dois países.