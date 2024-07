Zverev e Báez avançam às semifinais em Hamburgo; Cerúndolo é eliminado

O tenista alemão Alexander Zverev, quarto do mundo, se classificou nesta sexta-feira (19) para as semifinais do torneio de Hamburgo, na Alemanha, para as quais o argentino Sebastián Báez, número 19 do ranking da ATP, também se classificou.

Já o argentino Francisco Cerúndolo (33º) não conseguiu: foi derrotado por 1-6, 6-1 e 6-4 pelo espanhol Pedro Martínez (49º).

Nas semifinais, Martínez vai enfrentar Zverev, que derrotou o chinês Zhang Zhizhen (34º) com tranquilidade por 6-4 e 6-3 nas quartas de final.