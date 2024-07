Trump aceita nomeação republicana enquanto Biden oscila

"Teremos uma vitória incrível e começaremos os quatro maiores anos da história do nosso país", disse Trump, de 78 anos, na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, no estado de Wisconsin (norte).

Donald Trump previu uma "vitória incrível" nesta quinta-feira (18) ao aceitar a nomeação republicana para a presidência de um partido eufórico com sua escapada de uma tentativa de assassinato e animado com a aparente implosão da campanha de reeleição de Joe Biden.

Em um relato emocional do tiroteio, onde Trump disse que tinha "Deus ao meu lado", o ex-presidente pediu um momento de silêncio para homenagear a vítima, o bombeiro Corey Comperatore. Diante de uma multidão silenciosa, ele beijou o capacete do bombeiro morto no palco.

Ele prometeu acabar com os enormes gastos de Biden no combate às mudanças climáticas, chamando-os de "fraude".

Agora, com os republicanos mais alinhados com ele do que nunca, o ex-presidente está confiante em um retorno surpreendente ao poder.

"Não devemos criminalizar a dissidência", disse ele.

A celebração de Trump em Milwaukee contrastou com a crise que envolve Biden, de 81 anos.

O presidente democrata parecia estar perto, na noite de quinta-feira, de ser forçado por seu próprio partido a desistir da disputa e abrir caminho para a vice-presidente Kamala Harris ou outro candidato, à medida que aumentam os temores de que sua saúde física debilitada leve a uma derrota em novembro.

O principal assessor de Trump, Jason Miller, disse à AFP que "nada muda fundamentalmente" para Trump se Biden desistir.

A família de Trump estava presente, com seu filho Eric animando a multidão em um grito de "lutem, lutem, lutem!"

A esposa de Trump, Melania, que esteve ausente durante a maior parte da campanha, chegou sob aplausos, mas não falou - uma quebra notável de tradição com a convenção política dos EUA em tais eventos.

- CEO de artes marciais, pregador -

Os apoiadores têm se alinhado durante toda a semana para aplaudir o ex-presidente por sua bravura desde o ataque do atirador em um comício na Pensilvânia.

Outros que discursaram na convenção incluíram o amigo de longa data de Trump, Dana White, CEO do Ultimate Fighting Championship. Trump assistiu a várias lutas do UFC enquanto busca conquistar eleitores mais jovens do sexo masculino.

Adotando um tom diferente, o pregador evangelista Franklin Graham - cujo pai foi conselheiro espiritual de vários presidentes dos EUA - liderou uma longa oração por Trump.

Com Biden ainda se recuperando das consequências de seu desempenho desastroso no debate contra Trump no mês passado, as pesquisas mostram uma diferença gradualmente se abrindo na corrida antes acirrada.

A campanha republicana até falou sobre as chances de Trump em redutos democratas como Minnesota e Virgínia.

Esta semana também viu Trump nomear o senador conservador J.D. Vance, de Ohio, como seu companheiro de chapa.

O autor de 39 anos de um best-seller sobre crescer pobre na classe trabalhadora americana é um ex-crítico de Trump que se tornou um de seus mais fervorosos apoiadores.

