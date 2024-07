Três mortos, entre eles um menino, por ataque russo em parque infantil na Ucrânia

O líder ucraniano, que mais uma vez denunciou o “terror” russo, anexou à sua declaração várias fotografias que mostram um prédio com janelas estouradas em vários andares.

O bombardeio russo "atingiu uma área perto de um edifício residencial. Até agora, foram contabilizados cinco feridos. Três pessoas morreram (...), entre elas um menino", lamentou no Telegram.

Pelo menos três pessoas, entre elas um menino, morreram e outras cinco ficaram feridas em um bombardeio russo contra um parque infantil nesta sexta-feira (19) em Mykolaiv, cidade do sul da Ucrânia, anunciou o presidente Volodimir Zelensky.

Pelo menos uma pessoa estava sendo evacuada em uma maca e duas outras aparentemente estavam mortas no chão, de acordo com as imagens.

“São necessárias novas soluções para apoiar nossa defesa”, disse Zelensky, que está atualmente visitando o Reino Unido e apelando incansavelmente aos seus aliados ocidentais por mais sistemas de defesa aérea.

O prefeito de Mykolaiv, Oleksander Senkevich, confirmou um número provisório de três mortos no ataque russo, que atingiu “uma área residencial”.