Técnico Kasper Hjulmand deixa comando da seleção da Dinamarca

O técnico da Dinamarca, Kasper Hjulmand, deixou o cargo vinte dias após a eliminação da seleção de seu país nas oitavas de final da Euro-2024 diante da Alemanha, anunciou nesta sexta-feira (19) a federação dinamarquesa.

"Foi uma honra e um privilégio incrível ter treinado a nossa seleção nacional durante quatro anos", disse Hjulmand no comunicado da federação.

"Com a Copa do Mundo chegando em dois anos, percebi que é melhor para o time ter uma cara nova, que venha com novas ideias para escrever um novo capítulo para este time fantástico", disse o técnico.