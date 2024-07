Soldados colombianos que dispararam contra civis em 2022 são acusados de homicídio

O Ministério Público da Colômbia acusou de homicídio nesta sexta-feira (19) 24 militares que abriram fogo contra civis em uma pequena cidade do sul do país no ano de 2022, em uma operação questionada pelas Nações Unidas.

Os soldados "estariam envolvidos na morte de 11 civis em 28 de março de 2022 na localidade de Alto Remanso, em Puerto Leguízamo", no departamento de Putumayo, afirmou a instituição nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

São três oficiais, quatro suboficiais e 17 soldados que, "usando roupas escuras, diferentes das tradicionalmente usadas pelo Exército Nacional, dispararam suas armas de serviço contra a localidade, logo após o término de um evento comunitário", detalhou a promotoria em um comunicado.