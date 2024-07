Sérvia e UE firmam acordo para promover fornecimento de baterias de lítio

Estavam presentes no ato para selar o acordo, em Belgrado, o chefe de governo alemão, o chanceler Olaf Scholz, e o vice-presidente da Comissão Europeia, braço executivo da UE, Maros Sefcovic.

A União Europeia (UE) e a Sérvia assinaram nesta sexta-feira (19) um acordo para impulsionar o fornecimento de baterias de lítio, um metal crucial na transição energética do bloco.

Em entrevista ao jornal alemão Handelsblatt antes da cúpula de Belgrado, Vucic declarou que estavam sendo mantidas negociações com vários fabricantes de automóveis europeus, entre eles Mercedes, Volkswagen e Stellantis.

O presidente garantiu que, por enquanto, as exportações de lítio do país só seriam vendidas aos parceiros europeus, apesar do interesse dos fabricantes chineses. "Prometemos isso aos representantes da UE", disse nesta sexta-feira.

"Mantemos relações excelentes com os chineses, e isso não tem nada a ver com este projeto", acrescentou o chefe de Estado da Sérvia, que aspira a fazer parte da UE.

- Transição energética -

O lítio, do qual Austrália, Chile, China e Argentina são os principais produtores, é um metal indispensável para montar baterias de veículos elétricos e para a transição energética, especialmente no setor automotivo.

A indústria automotiva europeia está investindo abundantemente nessa transição, já que os veículos de combustão deixarão de ser vendidos no bloco a partir de 2035.