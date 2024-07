Relatório revela que atletas olímpicos russos violaram as condições do COI

Dois terços dos atletas russos autorizados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) a competir como neutros em Paris-2024 não cumpriram as condições impostas por ele ao terem manifestado apoio à invasão russa da Ucrânia ou ao terem ligações com os militares, de acordo com um relatório.

Embora esta organização tenha informado o COI “de evidências claras de violação” das condições impostas, o órgão olímpico “não agiu de acordo com as suas próprias regras”.

- O COI não pode comentar casos individuais -

Em um comunicado enviado à AFP, o COI disse que não poderia comentar casos individuais ou decisões tomadas por um dos seus comitês.

“Os atletas foram avaliados de acordo com as decisões do comitê executivo do COI e de acordo com os princípios estabelecidos. Não temos mais nada a acrescentar”, disse fonte da organização.

Segundo o informe publicado na quinta-feira (18), a ciclista russa Alena Ivanchenko, em março de 2022, “curtiu” uma mensagem nas redes sociais em que aparecia uma imagem do ditador Joseph Stalin com a frase “Uma trégua com o inimigo é possível após a sua destruição”.

A ciclista Tamara Dronova teria quebrado duas regras, tendo vínculos com órgãos de segurança e tendo apoiado publicamente a guerra, segundo o informe

Outro caso é o da canoísta Olesia Romasenko, que é membro do CSKA, clube desportivo russo que está sob a égide do Ministério da Defesa.