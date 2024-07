Rebeldes houthis do Iêmen assumem autoria de ataque de drone a Tel-Aviv, em Israel

Os rebeldes houthis do Iêmen assumiram a autoria do ataque de drone que matou uma pessoa e feriu outras dez em Tel-Aviv, na madrugada desta sexta-feira, 19. As forças armadas israelenses informaram que a patrulha aérea da região foi reforçada após o ataque, que atingiu o centro de Tel-Aviv. O rebeldes houthis lançaram diversos drones sobre o território israelense desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro, em solidariedade ao grupo terrorista Hamas. Até esta sexta-feira, porém, todos os ataques haviam sido interceptados por baterias antiaéreas. Fonte: Associated Press.