Presidente mexicano enviará carta a Trump sobre imigração e integração econômica

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse, nesta sexta-feira (19), que enviará uma carta ao canditado à presidência e ex-presidente Donald Trump, que afirmou que pretende retomar a construção do muro para conter a imigração caso ganhe as eleições.

“Vou enviar uma carta ao meu amigo Donald Trump porque penso que ele não está bem informado sobre a questão da imigração e também sobre a importância de manter a integração econômica entre os Estados Unidos, o México e o Canadá”, disse o presidente em sua habitual entrevista coletiva matinal.

López Obrador destacou que mostrará ao magnata que “os migrantes não trazem drogas para os Estados Unidos” e que vão para o país para trabalhar honestamente.