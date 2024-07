Petróleo cai por aversão ao risco e economia chinesa

As cotações internacionais do petróleo caíram nesta sexta-feira (19), afetadas por um movimento de aversão ao risco e pelas dúvidas sobre a trajetória econômica da China.

Em Londres, o preço do barril Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caiu 2,91%, para 82,63 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), barril de referência no mercado americano, com vencimento em agosto, recuou 3,24%, cotado a 80,13 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nosso plano é vender tudo de uma vez", observou Adam Button, analista da consultoria ForexLive. "Petróleo, ações e até mesmo títulos públicos", detalhou.