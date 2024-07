Países latinos exigem que governo venezuelano cesse 'assédio' a opositores

Os cinco países signatários também expressaram preocupação com as eleições presidenciais de 28 de julho na Venezuela, quando o atual presidente vai enfrentar Edmundo González Urrutia, apoiado pela líder opositora María Corina Machado, que era favorita nas pesquisas, mas foi inabilitada.

Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguai e Uruguai exigiram nesta sexta-feira (19) do governo da Venezuela o “fim do assédio e da perseguição e repressão" a dissidentes, e a emissão de salvos-condutos para membros da campanha opositora refugiados na embaixada da Argentina em Caracas.

O comunicado oficial foi divulgado um dia após Maduro ter chamado o presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, de "maldito", acusando-o, também, de querer "sabotar" as eleições na Venezuela.

O governo argentino não demorou a responder: "O que possa dizer Maduro, um ditador, um imbecil como Maduro, não deixam de ser palavras de um ditador. Preocupa-nos o povo venezuelano, que não haja democracia na Venezuela, em virtude do que possa ocorrer nas próximas eleições", disse o porta-voz de Milei, Manuel Adorni, nesta sexta-feira.

María Corina denunciou na quarta-feira a prisão do seu chefe de segurança, que se somou às detenções, relatadas no domingo, de nove pessoas em quatro estados do país, de acordo com a equipe de campanha da oposição.