Operação internacional prende traficantes de cocaína sul-americana para a Europa

A polícia espanhola anunciou nesta sexta-feira (19) o desmantelamento de uma rede que transportava cocaína da América do Sul para a Europa em embarcações, em uma operação internacional que prendeu 50 pessoas na Espanha e outros sete países, incluindo Colômbia e Panamá.

As autoridades apreenderam 1,5 tonelada de cocaína e oito embarcações utilizadas pela organização, em uma intervenção na qual participaram agências policiais de onze países, com o apoio da europeia Europol, informou a polícia espanhola em comunicado.

A investigação, iniciada pelas polícias espanhola e britânica em junho de 2020, descobriu que a rede possuía embarcações que transportavam cocaína de países da América do Sul e do Caribe, como Brasil, Colômbia, Guiana, Trinidad e Tobago, Santa Lúcia, Barbados e Panamá, até as Ilhas Canárias, Valência e Andaluzia.