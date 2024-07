Novo julgamento de Harvey Weinstein está marcado para 12 de novembro

O novo julgamento por estupro e agressão sexual do outrora todo-poderoso produtor de Hollywood Harvey Weinstein foi agendado, provisoriamente, para 12 de novembro, após sua condenação anterior ser anulada por não ter tido um processo justo.

Em uma breve audiência no tribunal de Manhattan, o juiz Curtis Farber disse que está aberto a que o julgamento comece antes, como pede a defesa do acusado, que chegou à sala do tribunal em uma cadeira de rodas.

Para o dia 12 de setembro, está prevista outra audiência para finalizar os detalhes deste novo julgamento que colocará Weinstein, de 72 anos, novamente no banco dos réus por estupro e agressão sexual. A Promotoria já havia anunciado que busca ampliar as acusações.