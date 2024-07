Norris e Sainz dominam treinos livres do GP da Hungria

O ponto em comum dos dois treinos livres foi que, em cada um deles, o atual tricampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), terminou em segundo lugar, esperando que as coisas fiquem mais sérias no sábado com a briga pela pole position.

O espanhol Carlos Sainz Jr. (Ferrari) foi o mais rápido na primeira sessão do dia, enquanto o britânico Lando Norris (McLaren) fez o mesmo na segunda. Esse último alcançou o melhor tempo do dia.

O primeiro dia do Grande Prêmio da Hungria, que marca o início da segunda metade da temporada de Fórmula 1, confirmou nesta sexta-feira (19) que a luta pela vitória está aberta entre as equipes mais competitivas.

Assim como nos fins de semana anteriores, Sainz teve uma sexta-feira melhor que seu companheiro de equipe Charles Leclerc, que continua a enfrentar problemas desde que triunfou em casa no Grande Prêmio de Mônaco, no final de maio.

Autor de um tempo promissor no meio da jornada, com pneus duros, Leclerc teve um desempenho pior na sessão da tarde, fazendo com que ela fosse interrompida por 15 minutos.

Ele saiu da pista na Curva 4 e acabou perdendo o controle e se chocando com a barreira de segurança em alta velocidade. O piloto da Ferrari saiu ileso do carro, que sofreu danos.

Já a Mercedes, muito rápida há um mês, não conseguiu entrar no 'Top 3' desta sexta-feira. O britânico George Russell ficou em quarto e quinto lugar nas sessões do dia, o que traz esperanças de um sábado positivo.

Seu companheiro de equipe e compatriota Lewis Hamilton, que há duas semanas se reencontrou com a vitória após dois anos e meio de espera, só conseguiu terminar em décimo na primeira sessão e depois em sexto na segunda.

"Não tivemos o nosso melhor nível hoje, as configurações do carro não me permitiram ficar à vontade. Achamos que sabemos porque o carro não estava no seu melhor. Vamos trabalhar duro para tentar progredir de agora até sábado", garantiu Hamilton.

- Fôlego para Sergio Pérez -