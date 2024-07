Morrem 40 migrantes após incêndio de embarcação na costa do Haiti

Pelo menos 40 migrantes morreram e vários ficaram feridos após a embarcação na qual viajavam pegar fogo na costa do Cabo Haitiano, norte do Haiti, informou nesta sexta-feira (19) a Organização Internacional para as Migrações (OIM) em um comunicado.

A embarcação, com mais de 80 pessoas, partiu de Labadee na quarta-feira em direção às Ilhas Turcas e Caicos, território britânico cerca de 250 quilômetros ao norte.

A Guarda Costeira do Haiti resgatou 41 pessoas, entre elas, 11 foram hospitalizadas.