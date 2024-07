María Corina Machado, cérebro e coração da oposição na Venezuela

Seus apoiadores destacam sua "coerência" e sua promessa de acabar com o socialismo da chamada Revolução Bolivariana e seguir para um sistema liberal.

Machado (Caracas, 56 anos) percorre o país com a bandeira da "mudança" após 25 anos de governos chavistas e um acúmulo de decepções da liderança tradicional da oposição, da qual muitas vezes se afastou e foi até um fator de divisão.

"Expropriar é roubar", disse a Chávez em sua prestação de contas anual perante o Parlamento em 2012. "Sugiro que vença as primárias porque não está na posição de debater comigo", respondeu o presidente. "Águia não caça moscas".

Engenheira de profissão e mãe de três filhos, Machado iniciou sua trajetória política em 2002, quando criou a organização Súmate, que promoveu um referendo para revogar o mandato do então presidente Hugo Chávez (falecido em 2013), e seguiu para o Parlamento, onde o enfrentou quando ele era intocável, quase um Deus.

Edmundo González Urrutia a representa na urna eleitoral, registrado no último minuto após o veto de outras opções.

Em outubro, consolidou-se como líder da oposição ao vencer as primárias para ser a candidata contra o presidente Nicolás Maduro em 28 de julho. Ela obteve mais de 90% de quase 3 milhões de votos.

"Vamos conseguir a libertação do nosso país, vamos trazer os nossos filhos de volta para casa", disse Machado ao lado de González no lançamento oficial da campanha em Caracas.

Ela pega crianças no colo, abraça os idosos, fala sobre esperança e reencontro.

Cerca de 7 milhões de venezuelanos emigraram desde 2014 em plena crise.

- "Até o final" -

Maduro ataca frequentemente Machado, a quem inclui no que chamou de "casta amaldiçoada dos sobrenomes", de famílias "oligarcas". Embora Machado venha de uma família abastada, não é das mais ricas.

O número dois do chavismo, Diosdado Cabello, também costuma debochar dela com nomes como "María con ira" ou "La sayona", figura do folclore venezuelano.

Também a acusam de servir aos Estados Unidos por defender uma economia de livre mercado e propor a privatização da Petróleos da Venezuela (PDVSA), principal fonte de receitas do país.

