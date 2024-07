Líder comunista do Vietnã Nguyen Phu Trong morre aos 80 anos

O secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong, considerado o dirigente mais poderoso do país, no cargo desde 2011, morreu aos 80 anos, anunciou o partido em um comunicado.

Na estrutura política do regime, o poder cabe ao secretário-geral do Partido Comunista, acima do presidente, do primeiro ministro e do presidente da Assembleia Nacional.

No cargo desde 2011, Trong alcançou notável longevidade no poder, mas seu estado de saúde alimentou dúvidas sobre se permaneceria até à eleição de um sucessor do partido no congresso prevista para 2026.

Durante seus anos no cargo, o Vietnã sofreu uma deriva autoritária, segundo os grupos de defesa dos direitos humanos.