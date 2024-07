Israel: drone causa explosão em Tel Aviv, com possibilidade de ter sido lançado do Iêmen

Um drone explodiu um edifício em Tel Aviv na madrugada desta sexta-feira, 19, no primeiro ataque na capital financeira de Israel desde o início da guerra em Gaza há mais de nove meses. O exército israelense acredita que a explosão foi causada por um drone lançado do Iêmen.

O grupo rebelde extremista Houthi, aliado ao Irã no Iêmen, disse ser responsável pelo ataque. O grupo utilizou um drone chamado "Yaffa", capaz de escapar dos sistemas de defesa aérea israelenses, segundo comunicado. Caso a autoria seja conformada, o incidente sinalizaria um avanço nas capacidades do grupo militante e ameaçaria ampliar a guerra em várias frentes.

"O sistema de segurança de Israel será usado com qualquer um que tentar prejudicar o estado de Israel ou enviar terror contra ele de maneira clara e surpreendente", afirmou o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, após uma reunião com chefes de segurança. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foi informado sobre o ataque em tempo real e conduziu uma reunião sobre o assunto na manhã de hoje, de acordo com um comunicado de seu gabinete.