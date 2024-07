'Grande dia para a Palestina', diz ministra palestina após decisão da CIJ sobre ocupação israelense

Este "é um grande dia para a Palestina", afirmou a ministra das Relações Exteriores da Autoridade Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, depois que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) determinou, nesta sexta-feira (19), que as décadas de ocupação israelense em territórios palestinos é "ilegal".

"Este é um grande dia para a Palestina, histórica e legalmente", disse a ministra. "É a mais alta jurisdição (da ONU) e apresentou uma análise muito detalhada do que ocorre com a ocupação e colonização prolongadas de Israel do território palestino, em violação ao direito internacional", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

lba/lb/kir/an/eg/an/dd