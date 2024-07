EUA: Biden diz que voltará à campanha semana que vem, apesar de pressão por desistência

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira, 19, que pretende voltar às atividades de campanha na semana que vem, apesar da crescente pressão entre democratas para que o líder político desista da reeleição. Biden está isolado em Delaware após ter sido diagnosticado com covid-19.

Em comunicado divulgado pela campanha, o presidente criticou o discurso do rival Donald Trump durante a Convenção Nacional Republicana na quinta-feira, 18. "Por 90 minutos, ele focou em suas próprias queixas, sem nenhum plano para nos unir ou para melhorar a vida dos trabalhadores", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Biden garantiu que ainda pode derrotar Trump nas eleições de novembro. Também alertou para as "ameaças" do chamado "Projeto 2025", um conjunto de propostas aventadas por aliados do republicano para um eventual segundo governo Trump.