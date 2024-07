Chicago Fire vai compensar torcedores se Messi não jogar

Ainda assim, o Chicago Fire disse nesta sexta que espera que Messi esteja de volta para o duelo entre os dois times no dia 31 de agosto.

O craque argentino está afastado por tempo indeterminado devido à lesão ligamentar do tornozelo direito sofrida no último domingo na final da Copa América.

A equipe liderada pelo suíço Xherdan Shaqiri está confiante de que a visita do Inter fará com que todos os 62 mil lugares do Soldier Field voltem a ser ocupados e, para tranquilizar os torcedores, anunciou uma série de compensações de "garantia" em caso de ausência de Messi.

Se isso acontecer, todos os fãs que comprarem ingressos para esse jogo a partir de agora receberão US$ 250 de desconto em dois ou mais ingressos novos do Chicago Fire para esta temporada.

Os torcedores que já tenham comprado entradas para o jogo, incluindo os portadores de ingressos para a temporada, poderão solicitar dois ingressos gratuitos para o jogo em casa de 19 de outubro contra o Nashville.